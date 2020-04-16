Эксперт: регионы должны обеспечить профилактику коронавируса, чтобы продолжать вакцинацию

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Регионы, в которых регистрируется напряженная обстановка по распространению коронавирусной инфекции, должны внести коррективы в планы вакцинации или приостановить ее, если не смогут создать безопасные условия для ее проведения, считает главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава России Лейла Намазова-Баранова.

Ранее помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов сообщил порталу "Будущее России. Национальные проекты", что в регионах приостановлена плановая вакцинация в рамках национального календаря профилактических прививок, а также профилактических прививок по эпидпоказаниям, за исключением иммунизации новорожденных. В пресс-службе Минздрава России также уточнили, что регионам рекомендует принимать решение о приостановке плановой вакцинации, ориентируясь на эпидемиологическую обстановку по коронавирусу.

"Ну это правильно. Если они не могут создать условия по разобщению пациентов, по созданию ступенчатой схемы приема, и т. д. Если они не в состоянии создать такие условия, тогда, может, это и будет лучшим выходом, мы-то говорим про некую идеальную ситуацию, когда, взвесив свои возможности, в части медицинских организаций можно было бы это организовать", - сказала в четверг Намазова-Баранова порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС.

Она также уточнила, что эти меры имеют организационный характер и связаны с загруженностью системы здравоохранения и не связаны с опасениями за здоровье детей из-за пандемии коронавирусной инфекции. "Летальные исходы на перечет в мире среди детей, это тоже очень досадный факт, поэтому в этом смысле вакцинация у детей, она не так сложна, как вакцинация взрослых, которые действительно заражаются, болеют и иногда очень тяжело болеют и умирают. Поэтому тут, мне кажется, сваливать в одну кучу детей и взрослых вообще неправильно", - пояснила эксперт. По этой же причине Роспотребнадзор назвал целесообразной мерой приостановку плановой вакцинации взрослых, за исключением иммунизации в очагах инфекций.