Бастрыкин поручил разобраться с выдачей участков без света и воды многодетным семьям

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 апреля. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить появившиеся в СМИ данные о неблагоустроенных земельных участках, выданных более тысячи многодетных семей в Ростовской области. Об этом в четверг сообщается на сайте СК.

"Председатель Следственного комитета поручил руководству следственного управления по Ростовской области незамедлительно организовать процессуальную проверку по факту нарушения прав граждан, в ходе которой тщательно установить все обстоятельства произошедшего и дать правовую оценку действиям (бездействию) должностных лиц органов власти", - говорится в сообщении.

Как отметили в СК, в четверг в эфире федерального телеканала появилась информация о том, что более тысячи многодетных семей региона живут на неблагоустроенных земельных участках, где нет воды, газа и электричества. По рассказам семей, им выдали бывшие земли сельскохозяйственного назначения, а местные власти не выполняют обещание проложить к домам коммуникации. При этом семьи платят налоги и получают штрафы за неухоженные участки, добавили в ведомстве.

Как сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону, речь идет о земельных участках в поселке Красный Колос Аксайского района области, следователи региона организовали проверку.

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