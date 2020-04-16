{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Бастрыкин поручил разобраться с выдачей участков без света и воды многодетным семьям

Ранее СМИ сообщали, что непригодные участки в Ростовской области получили более тысячи семей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 апреля. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить появившиеся в СМИ данные о неблагоустроенных земельных участках, выданных более тысячи многодетных семей в Ростовской области. Об этом в четверг сообщается на сайте СК.

"Председатель Следственного комитета поручил руководству следственного управления по Ростовской области незамедлительно организовать процессуальную проверку по факту нарушения прав граждан, в ходе которой тщательно установить все обстоятельства произошедшего и дать правовую оценку действиям (бездействию) должностных лиц органов власти", - говорится в сообщении.

Как отметили в СК, в четверг в эфире федерального телеканала появилась информация о том, что более тысячи многодетных семей региона живут на неблагоустроенных земельных участках, где нет воды, газа и электричества. По рассказам семей, им выдали бывшие земли сельскохозяйственного назначения, а местные власти не выполняют обещание проложить к домам коммуникации. При этом семьи платят налоги и получают штрафы за неухоженные участки, добавили в ведомстве.

Как сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону, речь идет о земельных участках в поселке Красный Колос Аксайского района области, следователи региона организовали проверку. 

В новость внесены изменения (14:51 мск) - добавлены подробности.

Теги
Бастрыкин, Александр ИвановичРоссия
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Большинство вузов приняли решение провести летнюю сессию онлайн
По словам министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова, по итоговой аттестации в вузах принимаются разные решения
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС