Главврач инфекционной больницы в Перми опровергла факт потери анализов врачей на COVID-19

ПЕРМЬ, 16 апреля. /ТАСС/. Главный врач Пермской краевой инфекционной больницы Ирина Чарушина опровергла факт потери анализов врачей на коронавирусную инфекцию. Об этом она заявила в четверг на брифинге, который прошел в режиме онлайн-трансляции.

В среду на сайте местной газеты "Звезда" появилась публикация, в которой врач краевой инфекционной больница Елена Макарова утверждает, что руководство больницы хотело скрыть факт заражения медиков коронавирусом. При появлении первых симптомов инфекции у одного из врачей, по ее словам, не были приняты соответствующие меры, медик продолжал работать с пациентами и общаться с коллегами. Анализы врачей якобы потерялись при отправке в Роспотребнадзор, а один из эпидимиологов сдавал тест за санитарку.

"Факты потери анализов или замены исключаются, потому что все анализы маркируются, упакованы в тройную защиту, доставляются в Центр гигиены по Пермскому краю. И все сотрудники и пациенты, которые сдали [анализы], получили результаты. Есть электронные журналы, в которые записываются все эти анализы, все учтены и никуда деться не могут", - сказала она.

По словам Чарушиной, в больнице всего работает более 40 человек, из них 28 - инфекционисты. Главврач отметила, что среди этих специалистов зараженных коронавирусом нет. На сегодняшний день восемь сотрудников находятся на больничном с другими диагнозами и в отпуске. Чарушина добавила, что Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю уже проводит эпидемиологическое расследование с целью выяснения способа заражения врачей.

В начале апреля региональные власти сообщали о закрытии двух отделений Пермской краевой инфекционной больницы на карантин, у медперсонала подтвердился коронавирус. Прием и выписка во всех структурных подразделениях инфекционной больницы были прекращены, разрешили только прием пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. По данным властей, на сегодняшний день коронавирус подтвержден у 19 медицинских работников Пермского края, большая часть из них - сотрудники краевой инфекционной больницы, где режим карантина сняли 15 апреля.