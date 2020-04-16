Количество зараженных коронавирусом в артели "Кривбасс" на Колыме выросло до 59 человек

ТАСС, 16 апреля. Коронавирусная инфекция подтвердилась еще у 44 золотодобытчиков артели "Кривбасс" в Ягоднинском районе Магаданской области. Общее количество зараженных сотрудников составило 59 человек, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

"В артели "Кривбасс" было выявлено 59 случаев заражения <...> [коронавирусом]", - сообщили в пресс-службе.

По информации областных властей, артель сейчас охраняет Росгвардия, чтобы никто не нарушил режим карантина. Большинство золотодобытчиков находятся в удовлетворительном состоянии. У многих коронавирус проявляется в форме легкой ОРВИ или проходит бессимптомно.