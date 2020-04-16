Путин поручил кабмину утвердить программу развития технологий в области атомной энергии

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству страны в течение 3 месяцев обеспечить разработку и утверждение комплексной программы "Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в РФ на период до 2024 года". Указ главы государства об этом опубликован в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе отмечается, что на эту программу должно быть распространено действие "нормативных правовых актов РФ, регламентирующих порядок реализации национальных (федеральных) проектов (программ), в том числе в части финансового обеспечения".

Правительству предписано обеспечить при разработке этой программы определение задач, решение которых до 2024 года необходимо для формирования элементов безопасной и эффективной энергетической системы, основанной на перспективных ядерных, термоядерных, плазменных и иных технологиях, а также для внедрения передовых технологий в высокотехнологичных отраслях экономики и создания продукции, конкурентоспособной на внешнем и внутреннем рынках. Речь идет о таких направлениях, как разработка технологий двухкомпонентной атомной энергетики с замкнутым ядерным топливным циклом, разработка технологий управляемого термоядерного синтеза и инновационных плазменных технологий, разработка новых материалов и технологий для перспективных энергетических систем, проектирование и строительство референтных энергоблоков атомных электростанций, в том числе атомных станций малой мощности.

Заказчиком-координатором программы определена госкорпорация "Росатом". Отмечается, что при финансировании отдельных мероприятий программы может быть использован механизм государственно-частного партнерства и концессионных соглашений.

Разработка и принятие программы призваны решить задачи "ускоренного развития техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии, а также обеспечения энергетической безопасности РФ при использовании атомной энергии".