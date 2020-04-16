TikTok запустил функцию родительского контроля

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Платформа для создания коротких видео TikTok запустила новый инструмент "Семейные настройки", которая позволит осуществлять родительский контроль. Об этом ТАСС сообщили в российском представительстве компании.

"TikTok делает очередной шаг к обеспечению безопасного пользовательского опыта, представляя функцию "Семейные настройки". Она позволит родителям и подросткам настраивать параметры безопасности в соответствии с индивидуальными потребностями", - сообщили в компании, пояснив, что активировать функцию можно при условии, что оба пользователя зарегистрированы в TikTok и согласны на создание связи между аккаунтами.

Отмечается, что новая функция позволит родителям соединить свою учетную запись в TikTok с учетной записью ребенка и получить доступ к настройкам безопасности и конфиденциальности его аккаунта: это контроль экранного времени; безопасный режим для ограничения нежелательного контента и настройки личной переписки, то есть родители могут ограничить список пользователей, которые могут отправлять сообщения на связанную учетную запись или смогут полностью отключить функцию переписки.

Ранее компания уже внедрила меры контроля за личными сообщениями - например, подписчики могут отправлять сообщения друг другу только после взаимной подписки. С 30 апреля TikTok в качестве дополнительной меры безопасности деактивирует функцию обмена сообщениями для пользователей до 16 лет.

Запущенная в середине 2018 года видеоплатформа TikTok, которая позволяет загружать короткие видео, сейчас стала одной из наиболее популярных, уступая лишь Facebook и Instagram. Число ее пользователей по всему миру превысило 500 млн человек.