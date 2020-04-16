{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В Волгоградской области приостановили вакцинацию

Жители региона начнут прививаться по индивидуальному графику после снятия ограничений

ВОЛГОГРАД, 16 апреля. /ТАСС/. Профилактические прививки из-за введения в регионе режима всеобщей самоизоляции в связи с коронавирусной инфекцией в Волгоградской области в настоящее время не проводятся, жители начнут прививаться по индивидуальному графику после снятия ограничений, сообщили в четверг ТАСС в комитете здравоохранения региона (облздраве).

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

По данным оперативного штаба Волгоградской области, на 16 апреля подтверждено 58 случаев коронавируса, зарегистрирована одна смерть, 21 человек выписан. Из остающихся в стационарах трое подключены к аппаратам искуственной вентиляции легких, их состояние стабильно тяжелое, состояние остальных удовлетворительное. С 1 апреля по 1 мая в регионе действует режим всеобщей самизоляции, однако жителям разрешено ездить на свои дачные участки.

"Вакцинация приостановлена, профилактические прививки временно не проводятся. После снятия ограничительных мероприятий жители начнут прививаться по индивидуальному графику в рамках национального календаря профилактических прививок", - сказала представитель облздрава.

Ранее помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов сообщил порталу "Будущее России. Национальные проекты", что в регионах приостановлена плановая вакцинация в рамках национального календаря профилактических прививок, а также профилактических прививок по эпидпоказаниям, за исключением иммунизации новорожденных. В пресс-службе Минздрава России также уточнили, что регионам рекомендует принимать решение о приостановке плановой вакцинации, ориентируясь на эпидемиологическую обстановку по коронавирусу.

Теги
РоссияВолгоградская областьПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Матвиенко: в регионах нет явных примеров избыточных мер или разгильдяйства при пандемии
Председатель Совета Федерации напомнила, что субъектам РФ были даны дополнительные полномочия для действий в условиях распространения коронавируса
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС