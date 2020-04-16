В Волгоградской области приостановили вакцинацию

ВОЛГОГРАД, 16 апреля. /ТАСС/. Профилактические прививки из-за введения в регионе режима всеобщей самоизоляции в связи с коронавирусной инфекцией в Волгоградской области в настоящее время не проводятся, жители начнут прививаться по индивидуальному графику после снятия ограничений, сообщили в четверг ТАСС в комитете здравоохранения региона (облздраве).

По данным оперативного штаба Волгоградской области, на 16 апреля подтверждено 58 случаев коронавируса, зарегистрирована одна смерть, 21 человек выписан. Из остающихся в стационарах трое подключены к аппаратам искуственной вентиляции легких, их состояние стабильно тяжелое, состояние остальных удовлетворительное. С 1 апреля по 1 мая в регионе действует режим всеобщей самизоляции, однако жителям разрешено ездить на свои дачные участки.

"Вакцинация приостановлена, профилактические прививки временно не проводятся. После снятия ограничительных мероприятий жители начнут прививаться по индивидуальному графику в рамках национального календаря профилактических прививок", - сказала представитель облздрава.

Ранее помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов сообщил порталу "Будущее России. Национальные проекты", что в регионах приостановлена плановая вакцинация в рамках национального календаря профилактических прививок, а также профилактических прививок по эпидпоказаниям, за исключением иммунизации новорожденных. В пресс-службе Минздрава России также уточнили, что регионам рекомендует принимать решение о приостановке плановой вакцинации, ориентируясь на эпидемиологическую обстановку по коронавирусу.