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Пандемия коронавируса нового типа

Эксперт: в Петербурге пик заражения коронавирусом еще не пройден

По мнению главы рабочей группы по противодействию коронавирусу в городе, число тяжелых больных может достичь примерно 6 тысяч

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 апреля. /ТАСС/. Пик заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге, который находится в первой тройке регионов России по числу заразившихся, еще не пройден. В городе ожидается рост количества выявленных случаев. Об этом в четверг сообщил глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова Евгений Шляхто.

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"Мы скачками увеличиваем этот прирост [числа заразившихся коронавирусом]. Важно, что у нас нет большого роста смертности и, что еще важно, у нас значительно уменьшилось количество болезней пневмониями, которые поступают в стационары. Уменьшилась летальность от внебольничных пневмоний. Есть пока рост, сегодня мы не достигли пика, мы находимся в фазе нарастания", - сказал Шляхто на пресс-конференции, организованной ТАСС в онлайн-формате.

За последние сутки в городе зафиксировали 154 новых случаев заражения, общее число заразившихся составило 1 083 человека. Из них выздоровели 170. Семеро пациентов с положительным тестом на коронавирусную инфекцию умерли.

"Причин много, мы улучшаем тестирование. Посмотрите на индекс самоизоляции, ответьте себе на вопрос, выполняем мы его? Он меньше 3, я сегодня проехал с утра по городу, пробки в городе. Люди ходят по улице без масок", - прокомментировал Шляхто причины прироста зараженных.

По его словам, даже при самом негативном развитии событий в Петербурге не будет сотен тысяч заразившихся, а подавляющее большинство инфицированных будут лечиться дома. Число тяжелых больных может достичь примерно 6 тысяч, но и с такой нагрузкой система здравоохранения Санкт-Петербурга справится, считает Шляхто. "Мы к этому абсолютно будем готовы, это я говорю о прогнозе и стационарная мощность будет к этому времени подготовлена", - сказал он.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургПандемия коронавируса нового типа
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