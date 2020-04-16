Столица Хайнаня заняла первое место в рейтинге городов Китая по качеству воздуха

ХАЙКОУ, 16 апреля. /ТАСС/. Административный центр провинции Хайнань - Хайкоу в первом квартале 2020 года занял первое место среди городов Китая по качеству воздуха. Об этом говорится в докладе Министерства охраны окружающей среды КНР.

В рейтинге принимали участие 168 крупнейших городов Китая. Тройку лидеров возглавили Хайкоу, Лхаса (административный центр Тибетского автономного района) и город Лишуй (провинция Чжэцзян). Наихудшее качество воздуха в первой четверти этого года зафиксировано в городах Баотоу (автономный район Внутренняя Монголия), Шицзячжуан (провинция Хэбэй) и Линьфэнь (Шаньси).

Лучшим по качеству воздуха в марте этого года стала Лхаса, вторую строчку за ней занял Хайкоу. Два этих города уже несколько лет соперничают за звание города Китая с самым экологически чистым воздухом: по итогам 2019 года этот титул получила Лхаса, а столица Хайнаня тогда заняла второе место. В рейтинге 2018 года победил Хайкоу.

В настоящее время власти провинции Хайнань принимают активные меры для сохранения уникальной природы региона и защиты его экологии: например, в 2020 году Хайнань планирует увеличить число эксплуатируемых электромобилей и других автомобилей на новых источниках энергии на 10 тыс. единиц.