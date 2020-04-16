РСПП предложил ограничить мораторий на штрафы за просрочку платежей по ЖКХ 1 мая

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по жилищно-коммунальному хозяйству (ЖКХ) обеспокоена риском роста неплатежей граждан за услуги ЖКХ и просит ограничить мораторий на штрафы за просрочку платежей 1 мая 2020 года. Об этом говорится в письме, направленном премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, которое есть в распоряжении ТАСС.

Ранее Мишустин подписал постановление, согласно которому штрафы за неуплату услуг жилищно-коммунального хозяйства не будут начисляться до конца этого года.

"Учитывая масштабные риски в виде необратимых последствий нарушения надежного электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, обращения с твердыми коммунальными отходами граждан нашей страны, которыми будет сопровождаться прирост задолженности в электроэнергетике и теплоснабжении, водоснабжении и водоотведении, обращении с твердыми коммунальными отходами считаем необходимым обратиться в правительство РФ о внесении изменений в постановление от 02.04.20 г. № 424 "Об особенностях предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов", ограничив срок его действия либо 1 мая 2020 года, либо первым числом месяца, следующего за месяцем, в котором истекают нерабочие дни", - говорится в письме.

В нем также предлагается по аналогии с уже действующей программой выдачи льготных кредитов на оплату зарплаты предприятиям малого и среднего бизнеса разработать и запустить программу льготных кредитов для населения на оплату платы за жилье и коммунальные услуги, а также компенсировать в виде субсидий ресурсоснабжающим организациям недополученные ими штрафы (пени, неустойки) в связи с принятием соответствующего постановления. В РСПП также считают необходимым распространить на предприятия отрасли ЖКХ отсрочку по налоговым платежам, в том числе, предлагаются перенос авансовых платежей по налогу на прибыль, отмена пеней и штрафов за несвоевременную уплату налогов, снижение размера страховых взносов и предоставление отсрочки по их уплате, установления пониженной ставки НДС в отношении коммунальных ресурсов.

В письме указывается, что из-за снижения платежной дисциплины в сфере ЖКХ прирост дебиторской задолженности на территории Российский Федерации в 2020 году может составить более 1 трлн рублей, а собираемость в целом снизится до 50%. Согласно документу, недоплата повлечет цепную реакцию неплатежей по всем предприятиям, сопровождающим процесс выработки тепловой и электрической энергии, приготовления питьевой воды и отведения сточных вод, включая поставщиков топлива. Кроме того, может произойти срыв инвестиционных и ремонтных программ 2020 и 2021 годов, срыв кампании по подготовке инфраструктуры к осенне-зимнему периоду 2020-2021 гг. и, как следствие, рост аварийности и снижение надежности электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения потребителей.

О долгах по ЖКХ

В письме отмечается, что по данным Минстроя России общий объем задолженности в ЖКХ на начало 2020 года составил 1,3 трлн рублей, в числе основных неплательщиков: управляющие компании и население (порядка 810 млрд рублей), бюджетные организации (порядка 60 млрд рублей), организации ЖКХ (порядка 173 млрд рублей). Для сравнения: стоимость всей потребленной в РФ в 2019 году тепловой энергии составляет 1,3 трлн рублей, водоснабжения и водоотведения - 420 млрд рублей. Задолженность по оплате электроэнергии на розничном рынке на начало 2020 года составила 308,4 млрд рублей, задолженность на оптовом рынке электроэнергии и мощности на этот же период составила 98,6 млрд рублей. Задолженность в сфере водоснабжения и водоотведения составляет 161,6 млрд рублей.