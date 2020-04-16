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75-летие Победы

Ростовская детская школа искусств запустила онлайн-конкурс художественного чтения о Победе

К инициативе присоединились российские актеры, в том числе Владимир Конкин

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 апреля. /ТАСС/. Задонская детская школа искусств Азовского района Ростовской области запустила онлайн-конкурс чтения художественных произведений о Великой Отечественной войне к 75-летию Победы. Как сообщили в четверг в пресс-службе губернатора региона, к инициативе школьников уже присоединились российские актеры Евгений Ткачук и Владимир Конкин.

"К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне задонская детская школа искусств Азовского района на странице в социальной сети Instagram организовала интернет-конкурс художественного чтения "Поэзия Победы", - говорится в сообщении. Все желающие принять участие в конкурсе могут прочитать в видеоформате стихотворение или отрывок из литературного произведения в память о героических страницах истории России.

Уточняется, что к инициативе школы искусств присоединились и поддержали российский актеры, в том числе народный артист, актер театра и кино Владимир Конкин, кинорежиссер, сценарист, актер театра и кино Евгений Ткачук.

"Проект направлен на воспитание уважения к воинской доблести и бессмертному подвигу защитников Родины в Великой Отечественной войне. Такой формат как никогда актуален сегодня, важен для воспитания патриотического духа подрастающего поколения и любви к Родине", - приводятся в сообщении слова министра культуры области Анны Дмитриевой.

Итоги конкурса будут подводить с помощью "народного жюри": путем подсчета голосов-лайков под размещенным видео. Отмечается, что участники и победители конкурса будут награждены электронными вариантами дипломов. Победителю, набравшему наибольшее количество голосов, присуждается Гран-при и специальный памятный приз.

Теги
РоссияРостовская область75-летие Победы
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