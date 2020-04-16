Ростовская детская школа искусств запустила онлайн-конкурс художественного чтения о Победе

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 апреля. /ТАСС/. Задонская детская школа искусств Азовского района Ростовской области запустила онлайн-конкурс чтения художественных произведений о Великой Отечественной войне к 75-летию Победы. Как сообщили в четверг в пресс-службе губернатора региона, к инициативе школьников уже присоединились российские актеры Евгений Ткачук и Владимир Конкин.

"К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне задонская детская школа искусств Азовского района на странице в социальной сети Instagram организовала интернет-конкурс художественного чтения "Поэзия Победы", - говорится в сообщении. Все желающие принять участие в конкурсе могут прочитать в видеоформате стихотворение или отрывок из литературного произведения в память о героических страницах истории России.