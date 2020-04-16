Более 100 россиян вернулись из Южной Осетии после закрытия границ при помощи посольства РФ

ЦХИНВАЛ, 16 апреля. /ТАСС/. Российское посольство в Южной Осетии помогло вернуться на родину более 100 гражданам РФ, которые оставались в республике из-за закрытия границы в связи с предупреждением распространения коронавируса. Об этом ТАСС в четверг сообщил заведующий консульским отделом посольства Российский Федерации в Южной Осетии Сергей Алексеев.

"За время действия ограничительных мер, введенных в связи с распространением пандемии коронавируса нового типа, в частности, с момента полного закрытия россйско-югоосетинской границы, в посольство поступило более 100 обращений от граждан РФ с просьбой посодействовать возвращению домой в Россию. Все они были удовлетворены", - сказал Алексеев.

Он отметил, что все обращения были от гражданских лиц и членов семей российских военнослужащих, дислоцированных в Южной Осетии. "Многие из граждан приехали в республику накануне закрытия границы к родственникам, <...> в отпуск, также было много детей, которые проводили в Южной Осетии свои каникулы", - уточнил консул.

По словам дипломата, заявления от российских граждан в консульский отдел поступают каждый день, но число их значительно сократилось по сравнению с началом действия ограничительных мер.

В свою очередь, в МИД Южной Осетии сообщили ТАСС, что через Консульское агентство Южной Осетии во Владикавказе вернулась на родину первая группа югоосетинских граждан из 10 человек. "Сейчас в консульстве готовятся к возвращению домой второй группы граждан республики", - уточнили в МИД.

Ранее Министерство иностранных дел Республики Южная Осетия сообщило, что граждане республики, находящиеся на территории РФ, смогут вернуться на родину, только после обращения в югоосетинское консульство во Владикавказе и не смогут покинуть республику до 1 мая.

Меры на границе

Правительство Южной Осетии продлило до 1 мая запрет на пересечение границ республики через многосторонний пункт пропуска "Рук". Однако эти меры не распространяются на некоторые категории граждан, в том числе на граждан Южной Осетии, возвращающихся в республику, хотя для пропуска через границу им нужно обратиться в консульство. Запрет также не распространяется на членов официальных делегаций, сотрудников дипломатических представительств, аккредитованных в республике.

Кроме того, ограничительные меры не коснутся граждан РФ - водителей транспорта, привлеченного уполномоченными госорганами к обеспечению республики продовольственными и непродовольственными товарами первой необходимости, медикаментами, строительными и посевными материалами, а также водителей транспортных средств "Почты России", которым при себе необходимо иметь соответствующие удостоверения или разовые пропуска, выдаваемые пограничной службой Комитета госбезопасности Южной Осетии.

Власти Южной Осетии ранее приняли решение о полном закрытии автомобильного пункта пропуска "Рук" на границе с РФ с 5 по 12 апреля 2020 года. Также в целях предотвращения проникновения в республику коронавируса югоосетинские власти ранее закрыли границу с Грузией, запретили въезд в страну иностранцам, за исключением россиян, а также проведение культурно-массовых мероприятий. На карантин закрыты и все образовательные учреждения республики. Помимо того, в республике закрыты все общественные места, кроме продовольственных магазинов, а также объявлены нерабочими дни с 8 по 20 апреля включительно с сохранением заработной платы.