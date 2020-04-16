Fox: Помпео считает, что ВОЗ превратилась в политизированную организацию

Помпео поставил ВОЗ в упрек то, что организация безосновательно затягивала решение объявить вспышку вызываемого новым коронавирусом заболевания пандемией, а также утаивала реальную ситуацию в Китае. "Это уже политика, а не наука. Нам нужна научная организация, которая, как и положено, будет заниматься медициной, эпидемиологией и здравоохранением. Президент [США Дональд Трамп] объявил сейчас паузу в финансировании [ВОЗ]", - ответил он.

НЬЮ-ЙОРК, 16 апреля. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) превратилась в политизированную структуру, решение США приостановить взносы в ВОЗ назревало давно. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео в интервью телеканалу Fox News , текст которого распространило в четверг американское внешнеполитическое ведомство.

Госсекретарь информировал о намерении администрации США проработать дальнейшие меры обеспечения исполнения функций ВОЗ. Главным критерием при этом Помпео назвал "защиту Америки и американских налогоплательщиков".

Помпео в очередной раз призвал Пекин поделиться более полной информацией о зарождении вызываемого новым коронавирусом заболевания в Центральном Китае. "Нам действительно необходимо, чтобы власти Китая продемонстрировали большую открытость. Они заявляют о желании сотрудничать. Одним из лучших способов сделать это будет открыться миру, разрешить ученым из других стран выяснить, как вирус начал распространяться", - пояснил он.

14 апреля Трамп заявил, что Вашингтон приостановил взносы в ВОЗ. По его словам, деньги не будут перечисляться "до проведения оценки роли организации в сокрытии данных о распространении коронавируса".

В предшествующие дни глава вашингтонской администрации несколько раз критиковал работу организации. 7 апреля он написал в Twitter, что эта структура "финансируется в основном Соединенными Штатами, но концентрируется на Китае". Трамп заявил, что все меры, принятые организацией в рамках борьбы с распространением нового коронавируса, были неверными. Американский президент предположил, что в случае, если бы он прислушался к рекомендациям ВОЗ не прекращать сообщение с Китаем, "случилась бы катастрофа".