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Пандемия коронавируса нового типа

Режим самоизоляции в Башкирии будет действовать до конца мая

В регионе также ужесточают меры, направленные на сдерживание распространения коронавируса

УФА, 16 апреля. /ТАСС/. Режим самоизоляции будет действовать в Башкирии в течение апреля и мая. Властям муниципалитетов и жителям надо настраиваться на такое развитие событий, сообщил в четверг на совещании глава республики Радий Хабиров.

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"Главы муниципалитетов - мое личное видение, основанное на том, что в мире происходит. Вы настраивайтесь вдолгую и жителей настраивайте вдолгую. <...> Апрель - май мы работаем в предельном режиме самоизоляции и предельном режиме всех наших контрольных мероприятий", - сообщил Хабиров.

Также в регионе ужесточаются меры, направленные на сдерживание распространения коронавируса. Это касается аннулирования с 13 апреля ранее выданных пропусков для работающих граждан, теперь они должны быть оформлены по новой форме - с указанием времени начала и окончания работы, адреса проживания и фактического места работы каждого сотрудника. Также изменится перечень работающих предприятий, он будет состоять из конкретных названий организаций, а не отраслей. "Мы фиксируем, что люди относятся беззаботно к ситуации с коронавирусом. Люди начали нарушать режим самоизоляции, будем штрафовать. Уже более 1,5 тыс. штрафов выписали", - добавил глава республики.

Также с 13 апреля до двух раз в неделю сокращается число поездок на автомобиле, разрешение на которые можно получить на сайте "Дорога 02", а проезд пассажиров в общественном транспорте и такси без перчаток и масок будет запрещен. По состоянию на четверг в регионе выявлено 42 новых случая заражения коронавирусом, общее число достигло 191, умерли 6 человек.

С начала пандемии коронавирусом заразились свыше 2 млн человек, почти 140 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 27 938 случаев заражения, выздоровели 2 304 человека, умерли 232. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияБашкортостанХабиров, Радий ФаритовичПандемия коронавируса нового типа
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