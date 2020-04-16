В Петербурге двух человек оштрафовали за посещение спортплощадок

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 апреля. /ТАСС/. Пушкинский районный суд Петербурга вынес три первых решения по делам о невыполнении правил поведения при введении режима повышенной готовности при пандемии коронавируса. Как сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города, двое местных жителей оштрафованы за незаконное посещение спортивных площадок, еще одному вынесли предупреждение за посещение парка.

"Пушкинский районный суд рассмотрел два материала о привлечении к административной ответственности Павла Харчева и Даниила Моргунова, которым вменялось правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ ("Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения"). Суд переквалифицировал действия Харчева и Моргунова на ч. 1 ст. 20.1.6 КоАП РФ ("Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности") и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 2 тыс. рублей каждому", - сказано в сообщении пресс-службы.

Из протокола следует, что оба незаконно находились на спортивной площадке во время режима повышенной готовности.

Также Смольнинский районный суд города за нарушение правил поведения при пандемии вынес предупреждение местному жителю Анатолию Жукову, который вопреки запрету находился в парке. По словам самого Жукова в суде, он был в парке с другом и распивал спиртное.

Санкт-Петербург входит в тройку регионов РФ с наибольшим числом заразившихся коронавирусом. Всего Петербурге, по последним данным, заразились коронавирусной инфекцией 1083 человека. Из них выздоровели 170. Семеро пациентов с положительным тестом на коронавирусную инфекцию умерли.