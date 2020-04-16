В Аргентине на фигуры персонажей из комиксов одели медицинские маски

БУЭНОС-АЙРЕС, 16 апреля. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. На улицах Буэнос-Айреса на фигуры персонажей из комиксов аргентинских авторов одели защитные маски. Таким образом власти города хотят привлечь внимание жителей к необходимости закрывать рот и нос при выходе на улицу в условиях коронавируса.

Маску получил персонаж комикса Карлоса Луазо Клементе, представляющий собой существо без рук и крыльев, Исидоро Каньонес из комиксов Данте Кинтерно и Мафальда, фигура которой установлена на лавочке рядом с домом ее создателя - карикатуриста Хоакина Лавадо, более известного под псевдонимом Кино. Комикс о шестилетней девочке по имени Мафальда, которую беспокоило современное состояние мира, выходил в 1964-1973 годах. На его основе позднее были созданы мультфильмы.

Помимо персонажей комиксов маски также одели на некоторые статуи и бюсты в городе.

Согласно решению правительства Буэнос-Айреса, с 15 апреля ношение маски в магазинах и общественном транспорте стало обязательным. Нарушителям грозит штраф 10-80 тыс. песо (примерно $150-1200). Аналогичные решения также приняли власти ряда других регионов Аргентины.

3 марта власти Аргентины подтвердили первый в стране случай заражения коронавирусом. Сейчас в республике выявлено почти 2,5 тыс. случаев заболевания, из них 166 - за последние сутки. Умерли более 100 человек. 19 марта президент страны Альберто Фернандес объявил о введении общего карантина. На прошлой неделе он продлил его действие до 26 апреля.