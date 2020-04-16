{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В Аргентине на фигуры персонажей из комиксов одели медицинские маски

Так власти Буэнос-Айреса хотят привлечь внимание жителей к необходимости закрывать рот и нос при выходе на улицу
Описание
© Елена Кондратьева/ТАСС

БУЭНОС-АЙРЕС, 16 апреля. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. На улицах Буэнос-Айреса на фигуры персонажей из комиксов аргентинских авторов одели защитные маски. Таким образом власти города хотят привлечь внимание жителей к необходимости закрывать рот и нос при выходе на улицу в условиях коронавируса.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Маску получил персонаж комикса Карлоса Луазо Клементе, представляющий собой существо без рук и крыльев, Исидоро Каньонес из комиксов Данте Кинтерно и Мафальда, фигура которой установлена на лавочке рядом с домом ее создателя - карикатуриста Хоакина Лавадо, более известного под псевдонимом Кино. Комикс о шестилетней девочке по имени Мафальда, которую беспокоило современное состояние мира, выходил в 1964-1973 годах. На его основе позднее были созданы мультфильмы.

Помимо персонажей комиксов маски также одели на некоторые статуи и бюсты в городе.

Согласно решению правительства Буэнос-Айреса, с 15 апреля ношение маски в магазинах и общественном транспорте стало обязательным. Нарушителям грозит штраф 10-80 тыс. песо (примерно $150-1200). Аналогичные решения также приняли власти ряда других регионов Аргентины.

3 марта власти Аргентины подтвердили первый в стране случай заражения коронавирусом. Сейчас в республике выявлено почти 2,5 тыс. случаев заболевания, из них 166 - за последние сутки. Умерли более 100 человек. 19 марта президент страны Альберто Фернандес объявил о введении общего карантина. На прошлой неделе он продлил его действие до 26 апреля.

Теги
АргентинаФернандес, АльбертоПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Посольство РФ выяснило местонахождение 17 оставшихся в США российских школьников
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС