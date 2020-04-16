Мэттью Макконахи создал для своих поклонников видеоролик о борьбе с коронавирусом

СИДНЕЙ, 16 апреля. /ТАСС/. Голливудский актер Мэттью Макконахи решил поддержать своих поклонников и снял для них шуточный видеоролик, посвященный борьбе с коронавирусом. В нем он сравнил инфекцию с опасным преступником, поймать которого можно, надев маску.

"Я охотник за головами Бобби Бандито, но вы можете называть меня Бобби Би. Я говорю вам, что мы поймаем этого убийцу [коронавирус], потому что нам нужно выжить", - сказал 50-летный актер в видеоролике, опубликованном на его странице в Twitter. Видеоролик актера стал невероятно популярным у пользователей социальных сетей.

Актер не остается равнодушным к теме пандемии с начала ее распространения по миру. 22 марта он записал обращение ко всем своим подписчикам, призвав их оставаться дома и беречь себя и своих близких. "За красным светом зажжется зеленый, и новый мир будет построен на тех ценностях, которые мы отстоим сейчас: стойкости, доброте, смелости, ответственности, уважении. И тогда мы поймем, что этот вирус дал нам возможность сплотиться впервые за очень долгое время, так что не сдавайтесь", - отметил Макконахи.