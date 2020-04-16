Жительницу Кубани оштрафовали за фейк о коронавирусе

КРАСНОДАР, 16 апреля. /ТАСС/. Суд в Армавире оштрафовал на 15 тыс. рублей местную жительницу, которая распространила в социальных сетях недостоверную информацию о том, что родственникам умерших якобы предлагают деньги за то, чтобы оформить это как смерть от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

"Жительница Армавира привлечена к административной ответственности за распространение ложных сведений о коронавирусе. Установлено, что в своем аккаунте в Instagram женщина сообщила, что получила информацию из двух источников о фактах, когда родственникам умершего предлагают деньги за фиктивное подтверждение смерти человека от коронавируса, данная информация не соответствовала действительности. Постановлением мирового суда ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 15 тысяч рублей в доход государства", - говорится в сообщении.

Уточняется, что женщина призналась в том, что стала распространять в социальных сетях информацию на основании аудиосообщения, которое переслал ее знакомый, достоверность его данных она не проверяла. По данным пресс-службы суда, жительницу Кубани признали виновной по ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ.