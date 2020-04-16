Госдума 17 апреля рассмотрит освобождение от НДФЛ доплат врачам, борющимся с коронавирусом

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Госдума на заседании в пятницу рассмотрит поправки об отмене налога на доходы физических лиц с доплат врачам и медицинскому персоналу, которые лечат пациентов с коронавирусом. Об этом в четверг журналистам сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин по итогам заседания Совета Думы.

"Также будут вноситься изменения завтра в налоговое законодательство. Мы выносим на рассмотрение предложение президента [РФ Владимира Путина], которое он высказал, о необходимости отмены налога на доходы. Речь идет о надбавках врачам, медицинскому персоналу", - сказал Володин.

"Эти доплаты мы предлагаем в рамках законодательного решения освободить от уплаты налога", - добавил он.

Президент РФ на совещании с членами правительства 15 апреля поручил освободить от НДФЛ дополнительные выплаты врачам, борющимся с коронавирусом. 8 апреля на совещании с главами регионов глава государства предложил дополнительно выплачивать таким врачам 80 тыс. рублей в месяц, среднему медицинскому персоналу - 50 тыс. рублей, младшему медперсоналу - 25 тыс. рублей в месяц. Врачи скорой помощи должны будут получать выплату в размере 50 тыс. рублей в месяц, фельдшеры, медсестры и водители - 25 тыс. рублей.