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Госдума 17 апреля рассмотрит освобождение от НДФЛ доплат врачам, борющимся с коронавирусом

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил освободить эти выплаты от налога на доходы физических лиц

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Госдума на заседании в пятницу рассмотрит поправки об отмене налога на доходы физических лиц с доплат врачам и медицинскому персоналу, которые лечат пациентов с коронавирусом. Об этом в четверг журналистам сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин по итогам заседания Совета Думы.

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"Также будут вноситься изменения завтра в налоговое законодательство. Мы выносим на рассмотрение предложение президента [РФ Владимира Путина], которое он высказал, о необходимости отмены налога на доходы. Речь идет о надбавках врачам, медицинскому персоналу", - сказал Володин.

"Эти доплаты мы предлагаем в рамках законодательного решения освободить от уплаты налога", - добавил он.

Президент РФ на совещании с членами правительства 15 апреля поручил освободить от НДФЛ дополнительные выплаты врачам, борющимся с коронавирусом. 8 апреля на совещании с главами регионов глава государства предложил дополнительно выплачивать таким врачам 80 тыс. рублей в месяц, среднему медицинскому персоналу - 50 тыс. рублей, младшему медперсоналу - 25 тыс. рублей в месяц. Врачи скорой помощи должны будут получать выплату в размере 50 тыс. рублей в месяц, фельдшеры, медсестры и водители - 25 тыс. рублей.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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