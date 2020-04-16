{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В Карачаево-Черкесии ввели запрет на посещение кладбищ

Он будет действовать с 17 по 30 апреля с возможным дальнейшим продлением срока

ЧЕРКЕССК, 16 апреля. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии для профилактики распространения коронавируса запретили жителям посещать кладбища. Запрет начнет действовать с 17 апреля, сообщили в четверг в оперативном штабе республики.

"Обеспечить проведение с 17 апреля 2020 года по 30 апреля 2020 года с возможным дальнейшим продлением срока с учетом складывающейся эпидемиологической ситуации дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий в виде принятия мер по приостановлению деятельности находящихся в ведении органов местного самоуправления кладбищ и посещения их гражданами за исключением деятельности по погребению (захоронению)", - говорится в постановлении главного государственного санитарного врача по Карачаево-Черкесии Сергея Бескакотова.

В оперштабе отметили, что всего на сегодняшний день в Карачаево-Черкесии подтверждено 34 случая заражения коронавирусом, 12 человек госпитализированы и получают лечение в стационаре.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 27 938 случаев заражения, выздоровели 2 304 человека, умерли 232. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияКарачаево-ЧеркесияСКФОПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Нижегородский губернатор поручил муниципалитетам следить за безопасностью на предприятиях
По последним данным, в регионе зафиксировано 404 случая заражения коронавирусом
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС