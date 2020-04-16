В Карачаево-Черкесии ввели запрет на посещение кладбищ

ЧЕРКЕССК, 16 апреля. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии для профилактики распространения коронавируса запретили жителям посещать кладбища. Запрет начнет действовать с 17 апреля, сообщили в четверг в оперативном штабе республики.

"Обеспечить проведение с 17 апреля 2020 года по 30 апреля 2020 года с возможным дальнейшим продлением срока с учетом складывающейся эпидемиологической ситуации дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий в виде принятия мер по приостановлению деятельности находящихся в ведении органов местного самоуправления кладбищ и посещения их гражданами за исключением деятельности по погребению (захоронению)", - говорится в постановлении главного государственного санитарного врача по Карачаево-Черкесии Сергея Бескакотова.

В оперштабе отметили, что всего на сегодняшний день в Карачаево-Черкесии подтверждено 34 случая заражения коронавирусом, 12 человек госпитализированы и получают лечение в стационаре.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 27 938 случаев заражения, выздоровели 2 304 человека, умерли 232. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.