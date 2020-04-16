Пасхальные службы в храмах Кабардино-Балкарии пройдут без прихожан

НАЛЬЧИК, 16 апреля. /ТАСС/. Богослужения в храмах Кабардино-Балкарии с 17 апреля и до особого распоряжения будут проходить без участия прихожан, присутствовать на них будет только духовенство и сотрудники, необходимые для совершения и трансляции богослужений. Об этом в четверг сообщается на сайте министерства по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальностей КБР.

"В ответ на предписание санитарных властей республики прошу православных христиан воздержаться от посещения богослужений в храмах Кабардино-Балкарии и с болью в сердце сообщаю, что с 17 апреля 2020 года и до особого распоряжения богослужения в православных храмах республики будут совершаться без прихожан, с участием только духовенства и сотрудников, необходимых для совершения и трансляции богослужений", - говорится в сообщении со ссылкой на обращение архиепископа Пятигорского и Черкесского Феофилакта.

Архиепископ подчеркнул, что волонтеры будут помогать нуждающимся. Он попросил прихожан отнестись с пониманием и смирением к требованиям санитарных врачей.

В республике 22 действующих православных храма, включая тюремные, больничные и военные.

Кроме того, в регионе с 23 марта до особого распоряжения закрыты для посещения все 154 мечети.

По данным Минздрава КБР, на 16 апреля в республике всего 69 случаев заражения коронавирусом нового типа, из них шесть человек выздоровели. В госпитале находятся 39 человек, в реанимации - шесть человек, трое - в тяжелом состоянии.