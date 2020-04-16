Полиция Москвы передала в суды еще 10 дел в отношении юридических лиц, нарушивших карантин

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Московские суды в четверг получили еще 10 административных материалов в отношении юридических лиц, уличенных полицией в нарушении карантинных мер. Об этом ТАСС во вторник сообщила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

"Во вторник органами были направлены 10 материалов по 20.6.1 КоАП РФ ("Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения"), один из которых возвращен, еще один передан по подведомственности. В отношении остальных решается вопрос о принятии и назначении судебных заседаний", - сказала она.

Пресс-секретарь суда уточнила, что юридическим лицам вменяется нарушение правил торговли. "Одному ИП, к примеру, вменена в вину реализация товаров, не включенных в перечень первой необходимости, установленный указом мэра. Одному продуктовому магазину вменено в вину то, что он не обеспечил ограниченный доступ в помещение по количеству покупателей, из-за чего покупатели и продавцы не могут соблюдать дистанцию 1,5 метра", - сказала Солопова.

По указу президента РФ Владимира Путина, в связи с эпидемией коронавируса нерабочие дни, установленные с 30 марта, продлены до 30 апреля. В большинстве регионов, в том числе в столице, на этот период ограничена работа ресторанов, кафе, баров, а также непродовольственных магазинов. Мэр Москвы Сергей Собянин 29 марта своим указом расширил режим повышенной готовности для профилактики распространения коронавируса. Новые меры предусматривают в том числе режим самоизоляции для граждан всех возрастов за исключением тех случаев, когда люди нуждаются в экстренной медицинской помощи, покупке продуктов.