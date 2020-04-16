Свыше 9 тыс. вакансий имеется в банке данных службы занятости Липецкой области

ЛИПЕЦК, 16 апреля. /ТАСС/. Банк данных центров занятости Липецкой области располагает сведениями о более чем 9 тыс. вакансиях, сообщил журналистам глава администрации региона Игорь Артамонов.

"Сегодня в банке вакансий насчитывается более 9 тыс. рабочих мест", - сказал Артамонов во время посещения единой диспетчерской службы региона. Именно через нее жители могут получить всю необходимую помощь, связанную как с оформлением статуса безработного, так и поиском новой работы. По словам главы региона, это один из часто встречающихся вопросов в условиях пандемии коронавируса.

Кроме того, проинформировал Артамонов, специалисты службы консультируют тех, кто хочет получить единовременную материальную помощь, оказавшись в трудной ситуации. "За сутки принято 281 обращение на оказание помощи, половина из которых уже обработаны центрами социальной защиты", - рассказал он, заметив, что более сотни человек получат выплаты в размере минимального размера отплаты труда - 12 031 рублей.

Помогают специалисты и в оформлении пропусков для жителей тех районов, где для профилактики распространения коронавируса введена пропускная система. Однако, как заметил Артамонов, жителям все-таки следует оставлять заявку на получение пропуска в автоматическом режиме, не дожидаясь ответа оператора. "Система налажена, все работает", - подчеркнул он.

Артамонов также сообщил, что диспетчерская служба "выдерживает нагрузку", и гражданам следует звонить по всем случаям. При этом штат службы в связи с ростом нагрузки увеличился с 13 до 18 человек. Ежедневно служба принимает несколько тысяч обращений от жителей, в том числе по вопросам, связанным с коронавирусом.