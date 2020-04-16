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Пандемия коронавируса нового типа

Facebook за март выявила около 40 млн постов с дезинформацией о коронавирусе

В качестве примеров такой дезинформации названы утверждения о якобы исцеляющих свойствах употребления внутрь отбеливателя и о неэффективности соблюдения безопасной дистанции между людьми

НЬЮ-ЙОРК, 16 апреля. /ТАСС/. Американская компания Facebook, владеющая одноименной социальной сетью, в марте маркировала около 40 млн записей, которые содержали недостоверную информацию о заболевании COVID-19, вызываемом коронавирусом нового типа. Соответствующее заявление опубликовано в четверг на сайте компании.

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"Например, в марте мы снабдили предупреждающей маркировкой в Facebook около 40 млн постов, касавшихся COVID-19. За основу были приняты порядка 4 тыс. статей, написанных нашими партнерскими организациями, которые занимаются проверкой фактов. Когда пользователи замечают такую маркировку, то в 95% случаев они не идут смотреть оригинальный контент", - информировала Facebook.

По словам компании, по состоянию дел на четверг она удалила "сотни тысяч образцов дезинформации [о коронавирусе], способной причинить [людям] физический вред". В качестве примеров такой дезинформации названы утверждения о якобы исцеляющих свойствах употребления внутрь отбеливателя и о неэффективности соблюдения безопасной дистанции между людьми.

В середине февраля представители более десяти американских технологических компаний, в том числе Facebook, Amazon и Google, обсудили с представителями ВОЗ меры по предотвращению распространения недостоверной информации о вспышке заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Консультации прошли в городе Менло-Парк (штат Калифорния). Больше всего времени на встрече уделялось обсуждению мер, необходимых для того, чтобы прекратить распространение данных о коронавирусе, которые не соответствуют действительности.

Согласно информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок властей страны, Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и других официальных источников, в США зафиксировано более 639,7 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли 30 990 человек.

Теги
СШАПандемия коронавируса нового типа
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