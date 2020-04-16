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Пандемия коронавируса нового типа

В Севастополе выявлены первые поддельные пропуска для перемещения во время самоизоляции

В отношении обладателя фальшивого пропуска составлен протокол об административном правонарушении

СЕВАСТОПОЛЬ, 16 апреля. /ТАСС/. Поддельные пропуска для передвижения по городу впервые обнаружены в Севастополе, сообщили журналистам в пресс-службе городского правительства.

"На пункте пропуска "Верхнесадовое" у мужчины был выявлен пропуск неустановленного образца. Он сделан из другого материала, также использован другой цвет фона. По словам мужчины, пропуск ему выдали на работе. <…> Руководству города и оперативному штабу по коронавирусу эта информация доведена, <…> будем выяснять, как мужчина получил пропуск, и привлекать виновных к ответственности ", - приводятся в сообщении слова сотрудника департамента общественной безопасности Юрия Очеретько.

По данным пресс-службы, в отношении обладателя фальшивого пропуска составлен протокол об административном правонарушении.

Отмечается, что поддельный пропуск был обнаружен у еще одного гражданина, но подробности этого инцидента не уточняются. "В настоящий момент поддельные пропуска выявлены у двух граждан", - уточнили в правительстве.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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