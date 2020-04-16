Нижегородский губернатор поручил муниципалитетам следить за безопасностью на предприятиях

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 апреля. /ТАСС/. Власти муниципалитетов Нижегородской области должны разъяснять представителям предприятий на местах условия работы в режиме повышенной готовности, сообщил в четверг журналистам губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Нижегородская область пока действует по "германскому сценарию". У нас временно не работают предприятия общественного питания и иные организации, в которых сложно обеспечить дистанцию в 1,5 метра между людьми. Те, кто продолжают работать, обязаны сделать акцент на персональном обеспечении безопасности сотрудников на производстве", - сказал Никитин.

Глава региона пояснил, что местные власти должны проконтролировать правила санитарно-эпидемиологической безопасности, начиная с градообразующих предприятий региона и заканчивая продуктовыми магазинами.

"Особое внимание надо обращать на то, чтобы сейчас к работе не привлекались люди с хроническими заболеваниями, например, с диабетом. Если организации не идут им навстречу, не предоставляют больничные листы, то будем аннулировать подтверждения на право работы таких предприятий. За безответственное, халатное отношение к соблюдению санитарных норм будем штрафовать предприятия и приостанавливать их деятельность", - добавил Никитин.

Нижегородская область входит в пятерку регионов России по числу заразившихся коронавирусом, на 16 апреля зафиксировано 404 случая заражения, четыре человека умерли, 23 человека выздоровели.