В больницах Ростовской области выявили недостаток инфекционных коек

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 апреля. /ТАСС/. Координационная группа полномочного представительства президента РФ в Южном федеральном округе (ЮФО) 15 апреля выявила недостоверность сведений об оснащенности двух больниц Ростовской области. Проверка показала, что в больницах не хватает инфекционных коек, нет шлюзов на вход и выход и не установлено кислородное оборудование. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе полпредства.

"Проверкой установлена недостоверность размещенной информации, - прокомментировали в пресс-службе результаты посещения больницы в Шахтах, где должны быть развернуты дополнительно 40 инфекционных коек. - В помещении, где планируется размещение инфекционных коек, не закончен ремонт, в полном объеме отсутствуют сами инфекционные койки. Не смонтировано кислородное оборудование. Нет шлюзов на вход и выход для обеспечения противовирусной безопасности".

Похожую ситуацию координационная группа выявила в больнице Новочеркасска. "Установлено, что размещенные на едином ресурсе ИЦК сведения о развертывании в указанном медицинском учреждении 50 инфекционных коек также не соответствуют действительности, - сообщили в пресс-службе, - В наличии оказалось только 30. Отсутствует подача вакуума к койкам, не доукомплектовано кислородное оборудование. Не соответствует требованиям вентиляция, не оборудованы шлюзовые помещения. Нет значительного количества обязательного медицинского оборудования".

В пресс-службе добавили, что в больницах также отсутствует необходимое оборудование, есть недостаток в медикаментах и средствах защиты. Кроме того, проверка показала отсутствие специализированных бригад врачей.

Об итогах проверки члены координационной группы проинформировали губернатора Ростовской области, которому поручено навести порядок в больницах.

В состав координационной группы вошли представители полпредства, Роспотребнадзора и Росздравнадзора. Члены группы побывали в городской больнице скорой медицинской помощи в Шахтах и специализированной инфекционной больнице Новочеркасска. Они проверили достоверность сведений о количестве инфекционных коек и оснащении отделений больницы, размещенных на едином информационном ресурсе информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

Нарушение санитарно-эпидемиологических правил

14 апреля стало известно о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 236 УК РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий") после проверки ростовской городской больницы № 6.

Проверку Роспотребнадзор провел 8 апреля совместно с сотрудниками аппарата полномочного представителя президента РФ в ЮФО. Поводом для нее послужило обращение в рабочую группу при полпреде по противодействию распространения коронавирусной инфекции пациентов больницы, лечившихся от пневмонии. По их словам, вместе с ними несколько дней лечилась пациентка с коронавирусом, которая впоследствии была переведена в специализированное лечебное учреждение.