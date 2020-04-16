В башкирское село со сложностями с онлайн-обучением интернет могут провести летом

УФА, 16 апреля. /ТАСС/. Интернет в деревню Кульметово в Башкирии, возможно, будет проведен летом. Для этого потребуется строительство линии связи протяженностью 18 км, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства цифрового развития госуправления региона.

"В связи с загруженностью провайдера в период временного режима самоизоляции принять окончательное решение по обеспечению деревни связью будет возможно не раньше июля 2020 года. Деревня обеспечена мобильным интернетом в стандарте 2G, чего вполне достаточно для простого обмена информацией между учениками и педагогами в период перехода на дистанционный образовательный процесс", - сообщили в министерстве.

От жителей села поступило несколько обращений из-за ситуации с интернетом, оптической линии связи в населенном пункте нет. Еще до начала пандемии школу и фельдшерско-акушерский пункт Кульметово внесли в список объектов, которые планируется подключить к высокоскоростному интернету в 2021 году, добавили в пресс-службе.

В соцсетях появилась видеозапись с учащимися из Кульметово, которые вынуждены делать уроки в автомашинах на дороге за пределами этого населенного пункта. По словам родителей, в самой деревне очень медленный мобильный интернет.

По данным Минобразования Башкирии, более 320 тыс. учеников обучаются в онлайн-режиме, что составляет около 70% от общего числа обучающихся. Остальные получают задания в электронном или бумажном виде.