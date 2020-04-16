Больницы регионов Юга России получили десятки новых аппаратов ИВЛ

КРАСНОДАР, 16 апреля. /ТАСС/. Новые аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) начали поступать в больницы и госпитали регионов Южного федерального округа, где количество зараженных коронавирусной инфекцией за сутки увеличилось на 98 человек. Кроме того, в субъектах запускаются лаборатории для более быстрого подтверждения диагноза.

В Краснодарском крае подтверждены 260 случаев заражения, в Ростовской области - 145, в Калмыкии и Адыгее - по 62, в Астраханской области - 60, в Волгоградской - 58, в Крыму - 37, Севастополе - 12. В общей сложности в округе 696 зараженных, из них выздоровели 96 человек, умерли 10 пациентов. Больше всего за прошедшие сутки среди регионов ЮФО новых случаев заражения выявлено в Ростовской области, где коронавирус подтвердился у 41 пациента, состояние большинства зараженных удовлетворительное.

В больницы округа начали поступать аппараты искусственной вентиляции легких. Помощь в закупке оказывают бизнесмены и благотворительные фонды. К примеру, в Краснодарском крае за счет средств федерального бюджета в больницы региона поставили 37 аппаратов ИВЛ. В соседнюю Адыгею уже поступило 14 новых аппаратов ИВЛ, в ближайшее время регион получит еще несколько десятков единиц оборудования.

"Помощь больницам республики сейчас оказывается из всех источников. К имеющимся 104 аппаратам мы уже получили 14, два приобрели предприниматели, 12 закуплено за счет средств республиканского бюджета. До конца месяца ждем поставку еще 17 аппаратов, приобретенных за федеральные средства", - сказал ТАСС министр здравоохранения Адыгеи Рустем Меретуков. Он добавил, что еще одна крупная партия от федерального центра из 28 аппаратов ожидается в мае.

Экс-глава Адыгеи Хазрет Совмен в ближайшее время выделит средства на приобретение еще 10 аппаратов. Кроме того, 15 аппаратов приобретут для больниц республики местные бизнесмены. Фонд "Вольное дело" передал 14 аппаратов инфекционному госпиталю, развернутому на базе Центральной районной больницы Усть-Лабинска Краснодарского края.

В Сочи, по информации пресс-службы администрации города, одна из коммерческих клиник курорта передала аппарат ИВЛ провизорному госпиталю в Дагомысе.

Дополнительные больницы и лаборатории

Больницы на Юге России начали наращивать коечный фонд. Так, в пресс-службе администрации Волгоградской области журналистам сообщили, что в четверг главный трехэтажный корпус 16-й больницы на юге Волгограда перепрофилировали в инфекционный стационар на 90 коек. В Астраханской области в настоящее время идет переоборудование хирургического корпуса областной Александро-Мариинской больницы под стационар для зараженных пациентов на 320 мест.

В Сочи на базе многопрофильной больницы № 5 в Дагомысе разворачивается провизорный госпиталь, куда привозят пациентов с воспалением легких и признаками ОРВИ. Если у пациентов подтверждается коронавирус, их переводят в инфекционную больницу. Два санатория Сочи уже предоставили часть бытового оборудования для общежития, которое оборудуется прямо в больнице для медперсонала.

В Севастополе инфекционная больница на время пандемии стала моногоспиталем для лечения больных с коронавирусом и наблюдения тех, у кого его подозревают. На ее территории строится модульный корпус. Как в четверг сообщил журналистам врио губернатора Михаил Развожаев, его планируется ввести в эксплуатацию примерно через две недели.

Также в субъектах округа начинают работать новые лаборатории, в которых будут проводить тесты на коронавирус. Сейчас в Ростовской области тест на коронавирус проводят четыре лаборатории: Центра гигиены и эпидемиологии, областного консультативно-диагностического центра, дорожной клинической больницы РЖД и областного кожно-венерологического диспансера. Они выполнили более 9,5 тыс. обследований. К ним добавятся еще две. "Теперь к работе подключаются еще две лаборатории: в клинико-диагностическом центре "Здоровье", а также в Южном окружном медицинском центре Федерального медико-биологического агентства", - говорится в распространенном сообщении управления информполитики правительства региона. Лаборатории приступят к работе в ближайшее время.