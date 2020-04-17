В Петербурге 32 ребенка лечатся от коронавируса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 апреля. /ТАСС/. Тридцать два ребенка проходят лечение в Детской городской клинической больнице им. Н. Ф. Филатова в Санкт-Петербурге после заражения коронавирусной инфекцией. В основном дети переносят заболевание в легкой форме, сообщила в четверг в эфире телеканала "Санкт-Петербург" заместитель главного врача по медицинской части больницы Любовь Починяева.

"На сегодняшний день у нас 55 детей, из них у 32 коронавирусная инфекция подтверждена. Особенность заболевания детей в более легком течении. Клинические проявления могут быть минимальны, выглядит это просто как респираторная инфекция. Но, тем не менее, ребенок выделяет вирус, он становится опасным в плане источника заражения для своих близких", - рассказала Починяева. Она добавила, что детей госпитализируют вместе с членом семьи, который может за ними ухаживать.

По словам заместителя главного врача, с момента госпитализации первого ребенка с подозрением на коронавирусную инфекцию 29 января отделения больницы приняли около 150 детей, которых проверили на коронавирус.

"Это очень опасное заблуждение, что дети не болеют. Дети болеют. Есть информация по степени тяжести в соответствии с возрастом и достоверно известно, что тяжелее болеют подростки. У детей раннего возраста могут быть симптомы легкой респираторной инфекции. У подростков уже может быть пневмония", - отметила врач.

Всего в Петербурге, по последним данным, заразились 1 083 человека, из них выздоровели 170, семеро умерли.