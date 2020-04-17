В Смоленской области закрыли на карантин все соцучреждения

ТАСС, 17 апреля. Губернатор Смоленской области Алексей Островский распорядился закрыть на карантин все социальные учреждения региона из-за вспышки коронавирусной инфекции. Об этом он сообщил в четверг в Instagram .

"Я даю поручение департаментам здравоохранения и социального развития закрыть все без исключения [профильные] учреждения на карантин, чтобы никто не мог ни выходить на улицу, ни заходить внутрь. Да, это создаст проблемы людям, но потом десятки, сотни, а может быть, тысячи людей скажут нам спасибо за спасенные жизни", - сказал глава региона.

Накануне на территории Вяземского городского поселения под Смоленском, где в доме-интернате для престарелых и инвалидов было выявлено 83 случая заражения коронавирусной инфекцией, был введен карантин с 16 по 30 апреля. Предположительно, источником заражения является один из сотрудников дома престарелых. Один проживающий в доме-интернате с подтвержденным коронавирусом умер в среду, это уже второй заразившийся пациент, умерший в регионе.

В настоящий момент в Смоленской области зарегистрировано 132 случая новой коронавирусной инфекции.