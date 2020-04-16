В Ингушетии рост случаев коронавируса обусловлен высокой плотностью населения

МАГАС, 16 апреля. /ТАСС/. Большой прирост числа заразившихся коронавирусом в Ингушетии, где только за последние сутки выявлено 63 новых случая заболевания, обусловлен высокой плотностью населения в регионе. Об этом в ходе заседания регионального оперативного штаба сказал глава республики Махмуд-Али Калиматов. По данным штаба, в общем в регионе инфицированы 153 человека, большинство из них госпитализированы. За предыдущие сутки было выявлено 56 новых случаев заражения.

"По статистике последних дней мы оказались в числе регионов с наибольшим приростом числа заболевших, этому есть простое объяснение - плотность населения в Ингушетии, в отличие от других субъектов России, сопоставима с этим показателем в Москве. Это обстоятельство нас не оправдывает, а напротив, обязывает к еще большей мобилизации. Главное сейчас - строгая самодисциплина, безупречное исполнение всех требований и установлений органов власти", - приводит пресс-служба главы республики слова Калиматова.

Как сообщается, в регионе остается часть населения, которая не воспринимает всерьез заболевание, однако это не освободит их от ответственности за распространение ложных сведений.

"Отдельно обращаюсь к тем из наших граждан, которые вообще не верят в существование коронавируса или считают его безобидной инфекцией. Уверяю вас, опасность вполне реальна и, если вы не прекратите свою деятельность по дезорганизации и обману населения, распространению ложной информации, мы применим в отношении вас силу закона", - добавил глава региона.

По официальной информации, опубликованной на сайте главы республики, плотность населения Ингушетии составляет более 127 человек на квадратный километр.