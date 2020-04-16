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СМИ: умер сыгравший шерифа в "Рэмбо" актер Брайан Деннехи

Портал TMZ сообщил, что смерть наступила в результате естественных причин

ТАСС, 16 апреля. Американский актер Брайан Деннехи, исполнивший роль шерифа Тисла в фильме "Рэмбо: Первая кровь", скончался в возрасте 81 года. Об этом в четверг со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщил портал TMZ.

По его данным, актер умер в штате Коннектикут в среду вечером в результате естественных причин.

Брайан Деннехи родился 9 июля 1938 года в городе Бриджпорт в штате Коннектикут. Популярность актеру принесла роль шерифа в боевике "Рэмбо: Первая кровь" (First Blood, 1982), он также принимал участие в съемках кинофильмов "Иллюзия убийства" (F/X, 1985), "Гладиатор" (Gladiator, 1992), "Ромео + Джульетта" (Romeo + Juliet, 1996) и других. Деннехи является обладателем премии "Золотой глобус" в номинации "лучший актер мини-сериала или фильма на ТВ" за картину "Смерть коммивояжера" (Death of a Salesman, 2000), помимо этого был удостоен ряда наград, в числе которых премия Гильдии киноактеров США и премия "Эмми".

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