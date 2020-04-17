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В Северной Осетии запретили посещать кладбища

Ограничение действует до 30 апреля

ВЛАДИКАВКАЗ, 17 апреля. /ТАСС/. Запрет на посещение кладбищ введен в Северной Осетии в рамках мер по профилактике распространения коронавируса. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по республике в четверг.

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"Органам местного самоуправления временно до 30 апреля приостановить посещение гражданами кладбищ, расположенных на территории республики, за исключением случаев обращения за оформлением услуг по погребению и участию в погребении", - говорится в постановлении ведомства.

Указом главы Северной Осетии режим самоизоляции продлен в республике до 30 апреля.

По состоянию на 16 апреля в республике зарегистрировано 65 случаев заболевания. На самоизоляции под медицинским наблюдением остаются 903 жителя региона.

Теги
РоссияСеверная Осетия
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