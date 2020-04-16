Порядка 1,5 тыс. семей получили сертификат на маткапитал без подачи заявления

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Выдача сертификатов на материнский капитал в беззаявительном порядке началась 15 апреля, за это время 1,5 тыс. семей уже получили сертификаты в проактивном режиме. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе Минтруда.

"Со среды, 15 апреля, началась проактивная выдача сертификатов на материнский капитал. Уже почти полторы тысячи родителей получили сертификаты именно так - в беззаявительном порядке. При этом граждане, получившие сертификат на материнский капитал, могут подать заявление на получение дополнительной помощи - выплаты в размере 5 тыс. рублей на каждого ребенка в возрасте до трех лет", - передает пресс-служба слова министра труда и социальной защиты Антона Котякова.

В Минтруде напомнили, что теперь после рождения ребенка сведения о нем и его родителях из единого реестра записей актов гражданского состояния передаются в Пенсионный фонд России. ПФР сопоставляет полученные данные со сведениями из других систем и принимает решение о выдаче сертификата.

В 2020 году размер материнского капитала был увеличен. Если первый ребенок родился в 2020 году, размер выплаты составит 466 617 рублей, а при рождении второго ребенка семья получит еще 150 тыс. рублей. Для семей, в которых второй ребенок родился в 2020 году, размер маткапитала составит 616 617 рублей. Если в семье двое или больше детей, появившихся на свет до начала действия программы по предоставлению материнского капитала, и в 2020 году в семье вновь родится ребенок, то родители получат 616617 рублей.