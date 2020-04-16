{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Порядка 1,5 тыс. семей получили сертификат на маткапитал без подачи заявления

Как напомнили в Минтруде, граждане, получившие такой сертификат, могут получить дополнительную помощь

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Выдача сертификатов на материнский капитал в беззаявительном порядке началась 15 апреля, за это время 1,5 тыс. семей уже получили сертификаты в проактивном режиме. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе Минтруда.

"Со среды, 15 апреля, началась проактивная выдача сертификатов на материнский капитал. Уже почти полторы тысячи родителей получили сертификаты именно так - в беззаявительном порядке. При этом граждане, получившие сертификат на материнский капитал, могут подать заявление на получение дополнительной помощи - выплаты в размере 5 тыс. рублей на каждого ребенка в возрасте до трех лет", - передает пресс-служба слова министра труда и социальной защиты Антона Котякова.

В Минтруде напомнили, что теперь после рождения ребенка сведения о нем и его родителях из единого реестра записей актов гражданского состояния передаются в Пенсионный фонд России. ПФР сопоставляет полученные данные со сведениями из других систем и принимает решение о выдаче сертификата.

В 2020 году размер материнского капитала был увеличен. Если первый ребенок родился в 2020 году, размер выплаты составит 466 617 рублей, а при рождении второго ребенка семья получит еще 150 тыс. рублей. Для семей, в которых второй ребенок родился в 2020 году, размер маткапитала составит 616 617 рублей. Если в семье двое или больше детей, появившихся на свет до начала действия программы по предоставлению материнского капитала, и в 2020 году в семье вновь родится ребенок, то родители получат 616617 рублей.

Теги
РоссияКотяков, Антон Олегович
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
В Подмосковье выявили более 240 нарушителей самоизоляции
Рейды провели в Химках, Реутове, Видном и других городах области
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС