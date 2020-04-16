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Пандемия коронавируса нового типа

В РПЦ порекомендовали отложить венчание в церкви до окончания пандемии

Такую рекомендацию дал председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Венчание в храме стоит отложить до окончания пандемии коронавируса. Такую рекомендацию дал председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

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"Если кому-то очень хочется повенчаться и он никак не может перетерпеть, я бы все-таки просил дождаться, когда свободно можно будет прийти в храм и всю красоту этого венчания торжественного пережить в храме", - сказал Легойда в четверг во время прямого эфира в Instagram с руководителем Росмолодежи Александром Бугаевым.

Ранее в циркулярном письме управляющего делами Московской патриархии митрополита Воскресенского Дионисия (Порубая), опубликованном на сайте Русской православной церкви (РПЦ), сообщалось, что церковные службы во время Страстной седмицы и Пасхи в Москве и Подмосковье с 13 апреля по 19 апреля пройдут без прихожан в связи с требованием санитарных властей. В марте патриарх Кирилл и Священный синод РПЦ утвердили инструкцию, согласно которой во время пандемии предписывается отказ от целования креста по окончании литургии, а также ужесточаются санитарные правила при совершении таинств - крещения, причастия и соборования.

Теги
РоссияЛегойда, Владимир РомановичПандемия коронавируса нового типа
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Некоторые священники РПЦ после Пасхи причастят прихожан на дому
Об этом сказал председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда
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