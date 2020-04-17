В Повольжье растет число заразившихся коронавирусом

17 апреля. /ТАСС/. Власти регионов Поволжья ужесточают меры самоизоляции для жителей в связи с ростом числа подтвержденных случаев коронавируса. Ежедневный прирост в течение недели составляет не менее 20%. В четверг их общее число в округе превысило 1700, следует из данных сайта стопкоронавирус.рф . В связи с этим в субъектах ПФО медицинские учреждения и целые населенные пункты закрывают на карантин.

Карантин и режим самоизоляции

В Республике Башкортостан, где ситуация с закрытием на карантин Республиканской клинической больницы (РКБ) им. Куватова в Уфе вышла на федеральный уровень, в четверг число закрытых на карантин медицинских учреждений достигло 11, сообщил журналистам и. о. начальника отдела управления Роспотребнадзора по региону Венер Изикаев. Помимо, больниц №22, 21 и 8, закрытых частично, на карантине находятся два отделения республиканского онкодиспансера, а также Бирская ЦРБ, Октябрьская ЦРБ, две больницы в Стерлитамаке, в Салавате, Ишимбае. Кроме того, в регионе с 20 апреля в профилактических целях перейдут на закрытый режим дома престарелых, интернаты и детские дома. Их сотрудников переведут на двухнедельный непрерывный режим работы. Предлагается штрафовать родителей, дети которых гуляют на улице при действующем режиме обязательной самоизоляции.

Власти республики также решили изменить форму пропусков для работающих граждан и транспорта - 20 апреля все ранее выданные пропуска работающим будут обнулены. Число поездок на личных автомобилях, разрешение на которое необходимо оформлять через онлайн-сервис "Дорога02", сокращено до двух в неделю. Также в четверг глава региона Радий Хабиров заявил о том, что режим самоизоляции, вероятнее всего, продлится до конца мая.

В Самарской области соответствующие ограничения продлили пока до 30 апреля. Ранее, согласно постановлению губернатора региона, режим действовал до 19 апреля. Также приостановлена работа турбаз и баз отдыха, до 30 апреля продлен запрет на посещение парков и лесопарков.

По аналогии с большинством регионов России и Поволжья, в четверг решено ввести обязательную самоизоляцию для всех прибывающих на территорию Республики Марий Эл. "Все, кто прибывает в республику из других регионов, будут обязаны в течение 14 дней с момента прибытия соблюдать режим полной изоляции. За нарушение режима грозит штраф", - говорится в сообщении на сайте главы региона.

"Инвентаризация" вахтовиков и перспектива режима ЧС

Власти Удмуртии намерены собрать данные обо всех жителях республики, которые работают за ее пределами. "До 15:00 провести тотальную, полную инвентаризацию всех, кто работает вне территории республики, особенно выделить тех, кто трудится вахтовым методом: фамилии, имена и желательно указать регион, где они работают", - сказал глава республики Александр Бречалов.

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов в четверг на заседании оперативного штаба по ситуации с коронавирусом в Карсунском районе Ульяновской области заявил, что в населенных пунктах Карсун и Языково будет введен карантин. "Принял решение, что с 00:00 (23:00 мск) часов 18 апреля на территории Карсуна и Языково мы вводим карантин. Уже завтра подпишу соответствующий указ", - сказал он. Ранее стало известно, что медсестра районной больницы с подтвержденным коронавирусом заразила 34 контактировавших с ней людей.

Морозов подчеркнул, что, если карантинные меры не помогут локализовать очаг, в населенных пунктах будет введен режим ЧС." Не исключаю, что тогда режим ЧС будет распространен на другие районы области. Хочу отдельно предупредить глав муниципальных образований. Если я увижу с вашей стороны халатность и попустительство - приму решение об освобождении вас от занимаемой должности", - заявил губернатор.

Смертельные случаи в округе

В Нижегородской области, на которую приходится наибольшее число заражений, наличие коронавирусной инфекции за сутки подтверждено у 65 человек, общее число заражений выросло до 404, из них 23 пациента выздоровели и выписаны, есть четыре смертельных случая. "Если [прекращение роста числа зараженных и стабилизация ситуации] произойдет к началу мая, то это около 2 000 - 2 500 заболевших. Если на плато выходим к середине мая, то это 3 600 - 4 000 заболевших", - цитирует пресс-служба областного правительства слова главы региона Глеба Никитина. Как показывает практика, к этому периоду потребуется около 800 коек с ИВЛ, уточнил губернатор.

Как сообщил в четверг губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, в регионе умерли еще два человека, первичные тесты которых дали положительный результат на коронавирус. Обоим пациентам было больше 65 лет, при этом, у одного на фоне возможного коронавируса и хронического диабета развился инсульт, у второго остановилось сердце.

В Башкирии также зафиксировали новый случай смерти пациента с COVID-19, сообщила в четверг замминистра здравоохранения республики Ирина Кононова. Всего за сутки в регионе выявили 42 случая заражения. В Удмуртии зафиксировали три летальных исхода среди пациентов, зараженных коронавирусом. Им, как уточнил Бречалов, было 59 лет, 62 года и 68 лет.

По данным министерства здравоохранения Кировской области, в регионе умерли первые две пациентки с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией. Как сообщили в официальной группе областного Минздрава "ВКонтакте", обе женщины находились в группе риска по причине возраста и хронических заболеваний. Одна из них - 80-летняя жительница Перми, которая добиралась 10 апреля на поезде из Санкт-Петербурга после проведенной операции. Вторая пациентка - 86-летняя жительница Яранска, которая до госпитализации в Кировскую инфекционную больницу находилась в Москве.