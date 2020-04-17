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В Краснодарском крае выделили 78 млн рублей на доплаты медикам

Медицинские работники, которые лечат пациентов с коронавирусом, получат от 40 тыс. до 130 тыс. рублей

КРАСНОДАР, 17 апреля. /ТАСС/. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление о выделении 78 млн рублей из резервного фонда региона на стимулирующие выплаты медработникам, которые лечат пациентов с коронавирусом. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте.

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"По решению президента с 1 апреля были увеличены выплаты для медиков, которые лечат пациентов с коронавирусом. Подписал постановление - со своей стороны край выделит из резервного фонда 78 млн рублей на стимулирующие выплаты медработникам за особые условия труда и дополнительную нагрузку", - написал Кондратьев.

Он уточнил, что с учетом всех надбавок в апреле, мае и июне врачи получат по 130 тыс. рублей, средний персонал - 75 тыс., младший - 40 тыс. В службе скорой помощи врачи получат по 74 тыс. рублей, средний персонал - 37 тыс., водители - 25 тыс. рублей.

Восьмого апреля на совещании с главами регионов президент РФ Владимир Путин предложил дополнительно выплачивать врачам, работающим с пациентами с коронавирусом, 80 тыс. рублей в месяц, среднему медицинскому персоналу - 50 тыс. рублей, младшему медперсоналу - 25 тыс. рублей в месяц.

По данным оперативного штаба по Краснодарскому краю, по состоянию на 16 апреля COVID-19 подтвердился у 260 человек, три пациента умерли, 13 человек находятся в тяжелом состоянии. За сутки в регионе зарегистрирован 21 новый случай заражения, возраст заразившихся - от 4 до 83 лет, все пациенты контактировали с ранее заболевшими.

Теги
РоссияКраснодарский крайПандемия коронавируса нового типа
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