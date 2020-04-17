4D-стратегия. Как Италия готовится к жизни с коронавирусом

Пока у руководства и экспертов нет единого мнения о том, что лучше: возобновлять коммерческую и производственную деятельность отдельно по регионам или применять общенациональный план. На национальном уровне карантинные меры действуют до 3 мая. Они подразумевают, в частности, ограничение на передвижения, а также прекращение коммерческой торговли и производства не стратегического значения.

Стратегия нового старта (не возвращения к нормальной жизни) в итальянских СМИ получила название 4D: distanza (дистанция не менее 1,5 м), depositivi (средства индивидуальной защиты), digital (максимальное применение цифровых технологий для удаленной работы) и diagnosi (серологические анализы крови для выявления иммунитета к вирусу).

РИМ, 17 апреля. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Правительство Италии ведет работу над так называемой фазой II - этапом эпидемии, на котором нужно обеспечить жизнедеятельность общества и экономики при сохраняющейся опасности коронавируса. При Совете министров страны создана специальная рабочая группа, которая будет работать вместе с научно-техническим комитетом, создавшим стратегию борьбы с эпидемией. Возглавяет группу бывший главный управляющий телекоммуникационной компании Vodafon Витторио Колао.

При этом отдельные регионы выпускают собственные уточняющие распоряжения, которые в некотором смысле могут противоречить инициативам центрального правительства. В Венето, где усилия и тактика борьбы с распространением вируса показала наилучшие результаты, жителям разрешили поехать на пикники, а в Лигурии — работать в огородах и на виноградниках.

В Ломбардии, где зарегистрирована треть случаев заражения и половина летальных исходов в стране, власти заявили о намерении 4 мая снять режим карантина. С аналогичной инициативой выступили власти Пьемонта и Сицилии. Главы этих регионов так или иначе связаны с оппозиционной партией "Лига", чей лидер Маттео Сальвини заявлял, что народу "надоело сидеть в карантине". Глава итальянского МИД Луиджи Ди Майо, комментирую инициативу о выводе Ломбардии из режима карантина, отметил, что "все хотят возобновить производство, но делать это надо очень осторожно и постепенно", чтобы не повторить ошибку стран, которые поспешили и были вынуждены вновь прибегнуть к запретам.

Голос церкви

Представители Римско-католической церкви просят, чтобы духовная часть жизни итальянцев учитывалась на втором этапе борьбы с эпидемией и предлагают возобновить проведение месс, похорон, свадеб, крестин. В церквях обещают для соблюдения всех мер предосторожности привлечь добровольцев.

"Мы прекрасно понимаем, что 4 мая чрезвычайная ситуация не закончится, но если мы будем ждать, когда она закончится, духовная жизнь не возобновится, а людям это нужно", - сказали представители Конференции итальянских епископов, которые работают "с правительством над возобновлением литургий с участием верующих". Первые послабления могут быть уже 19 апреля, через неделю после католической Пасхи. В этом году она впервые прошла при абсолютно пустых церквях.