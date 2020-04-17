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Вывозной рейс из Бангкока в Новосибирск запланирован на 19 апреля

Об этом сказано в Telegram-канале Минкомсвязи

ТАСС, 17 апреля. Вывозной рейс из Бангкока в Новосибирск запланирован на 19 апреля, говорится в сообщении Минкомсвязи. Рейс будет выполнен авиакомпанией "Сибирь".

"Вылет рейса SBI5702 Бангкок - Новосибирск запланирован на 19 апреля 2020 года в 11:25 (местное время)", - говорится в сообщении в Telegram-канале, который создала Минкомсвязь для возвращения россиян на родину.

"Этот перелет возможен только для граждан России, которые проживают в Новосибирске и Новосибирской области", - добавлено в сообщении.

На этой неделе Росавиация сформировала предварительный график вывозных рейсов до 20 апреля, в него в том числе были включены рейсы из Бангкока во Владивосток и Екатеринбург, которые планируется выполнить 18 апреля.

Теги
РоссияНовосибирская область
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