В двух селах Ульяновской области вводится карантин

УЛЬЯНОВСК, 17 апреля. /ТАСС/. Карантин по коронавирусу будет действовать с 18 апреля в рабочих поселках Карсун и Языково Ульяновской области с общей численностью населения порядка 10,9 тыс. человек. Об этом в четверг на заседании оперативного штаба по ситуации в Карсунском районе заявил губернатор региона Сергей Морозов.

"Принял решение, что с 00:00 (23:00 мск) 18 апреля на территории Карсуна и Языково мы вводим карантин. Уже завтра подпишу соответствующий указ", - сказал он.

Губернатор добавил, что документ также будет содержать дополнительные меры по защите жителей. "Мы предпринимаем сейчас все необходимые меры для стабилизации ситуации с медицинской помощью и лекарственным обеспечением в Карсунском районе. Весь алгоритм закрепим в указе. Наш "медицинский десант" продолжит работу", - уточнил он.

Морозов подчеркнул, что если карантинные меры не помогут локализовать очаг, в населенных пунктах будет введен режим ЧС. "Не исключаю, что тогда режим ЧС будет распространен на другие районы области. Хочу отдельно предупредить глав муниципальных образований. Если я увижу с вашей стороны халатность и попустительство, приму решение об освобождении вас от занимаемой должности", - заявил губернатор.

В Карсунском района Ульяновской области зарегистрировано наибольшее в регионе число заразившихся коронависурной инфекцией, местные жители обращаются за экстренной помощью в медучреждения административного центра из-за закрытой на карантин районной больницы. Ранее сообщалось, что медсестра Карсунской районной больницы в Ульяновской области с подтвержденным диагнозом заразила 34 контактировавших с ней людей, медучреждение мощностью 110 коек круглосуточного стационара закрыто с 7 апреля на карантин. Население Карсунского района составляет порядка 21,9 тыс. человек.

Минздрав региона разработал алгоритм действия медиков по маршрутизации пациентов в районной больнице на период карантина. Детей с подозрением на коронавирусную инфекцию госпитализируют в областную детскую инфекционную больницу в Ульяновске. По словам главы профильного ведомства региона, при необходимости проводится дистанционное консультирование заболевших врачом-инфекционистом Центральной городской клинической больницы (ЦГКБ). Беременных женщин с отягощенной историей болезни и рожениц направляют в акушерский стационар перинатального центра в Ульяновске. "Перед Минздравом стоит задача развернуть в муниципалитете резервное учреждение здравоохранения для обслуживания карсунцев", - привели в пресс-службе правительства области слова Морозова.

О ситуации в регионе

На данный момент в Ульяновской области 123 подтвержденных случая заражения коронавирусной инфекцией. Двое пациентов выздоровели и были выписаны из медицинских учреждений, три человека умерли.