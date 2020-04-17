Богослужения в храмах Пятигорска пройдут без прихожан

ПЯТИГОРСК, 17 апреля. /ТАСС/. Богослужения в храмах Пятигорска до отмены карантина, введенного в связи с угрозой распространения коронавируса, будут проходить без прихожан. Об этом сообщила пресс-служба Пятигорской и Черкесской епархии.

"Решено с 17 апреля и до отмены режима карантина проводить богослужения в храмах Пятигорска без прихожан. На богослужениях смогут присутствовать священнослужители и сотрудники храмов, необходимые для проведения и трансляции служб", - говорится в сообщении.

Местный архиерей призвал верующих к домашней молитве. По его словам, участвовать в жизни церкви можно, наблюдая за прямыми трансляциями из храмов.

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров сообщил, что 16 апреля в городе-курорте Пятигорск введен режим карантина.