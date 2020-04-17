В Петербурге идет фестиваль в поддержку самоизоляции "Светлая сторона"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 апреля. /ТАСС/. Яркие рисунки и веселые цитаты в анимационных роликах увидели петербуржцы вечером в четверг во время прямой онлайн-трансляции нового фестиваля "Светлая сторона", который проводят в поддержку самоизоляции. В эфире на Youtube-канале организаторы фестиваля показали горожанам, как на стенах домов в разных районах появились анимационные ролики с цитатами "Сиди дома", "Не унывай", яркими рисунками в поддержку жителей города в самоизоляции, при этом точные адреса локаций не называли, чтобы не побуждать людей выходить из квартир, передает корреспондент ТАСС.

"Адреса мы намеренно не публикуем, чтобы избежать призыва выйти из дома. У фестиваля около 30 локаций практически по всему городу. Петербуржцы могут увидеть на стенах домов озорные призывы и стихи, цитаты и персонажей из знакомых мультфильмов, пародии на интерфейсы компьютерных игр и многое другое. Объекты для проекций мы выбирали по техническим характеристикам, таким как площадь, удаленность, обзор", - сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля.

Организаторы в прямой трансляции показали анимации из Приморского, Петроградского, Центрального и других районов города, а также рассказали зрителям об идее фестиваля и деталях его реализации. Проекции представляют собой рисованные видеоролики с мультипликационными персонажами и фразами из фильмов, книг. Кроме того, на разных локациях появлялись видео с анимацией на тему космоса. Аналогичные акции проводятся также в Перми и в Москве, отметили в оргкомитете акции.

Вся подготовка к фестивалю происходила онлайн-формате. Идея проведения мероприятия принадлежит "Студии Вадима Дуленко", организаторами выступили 6 ивент-компаний, а сами трансляции проводят из квартир друзей и знакомых организаторов. Жителям города, увидевшим проекции, предлагают выкладывать видео в социальные сети с тэгом #светлаясторона. Всем желающим организаторы предоставят анимационный контент для домашних показов.

Город онлайн

В условиях самоизоляции многие культурные учреждения в Петербурге перешли на онлайн-формат. Подборки с онлайн-мероприятиями Петербурга появились в новом разделе на официальном городском туристском портале Visit-Petersburg.ru. В нем уже опубликовали информацию о виртуальном посещении Кунсткамеры, Эрмитажа, Мариинского и Александринского театра. Кроме того, информацию об онлайн-мероприятиях Петербурга публикуют в приложении BEST.Petersburg - навигаторе по маршрутам и местам города.

В Санкт-Петербурге сейчас действует режим обязательной самоизоляции для людей старше 65 лет. Остальным горожанам также не рекомендуется покидать дома без крайней необходимости. Введены временные запреты для граждан на участие в спортивных, культурных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятиях. Запрещено посещение музеев, театров, выставок, кинотеатров, зоопарков, ресторанов, бассейнов, фитнес-центров и других объектов для развлечений и досуга, а также букмекерских контор и тотализаторов. Запрещено посещать парки, спортивные и детские площадки.

Санкт-Петербург входит в тройку регионов РФ с наибольшим числом заразившихся коронавирусом. Всего Петербурге, по последним данным, заразились коронавирусной инфекцией 1083 человека, из них выздоровели 170. Семеро пациентов с положительным тестом на коронавирусную инфекцию умерли.