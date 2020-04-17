Самолет "Уральских авиалиний" с россиянами из Таиланда приземлился в Уфе

УФА, 17 апреля. /ТАСС/. Вывозной рейс с 68 российским туристами из нескольких регионов России прибыл из Бангкока (Таиланд) в Уфу, высадив ранее 111 пассажиров в Казани. Это следует из данных онлайн табло воздушной гавани.

В четверг вывозным рейсом авиакомпании "Уральские авиалинии" по маршруту Бангкок - Казань - Уфа вылетели почти 180 российских туристов. Власти Башкирии и Татарстана сообщали, что все прилетевшие будут размещены в обсерваторах.

"Самолет авивакомпании "Уральские авиалинии" приземлился в Уфе в 2:17 мск", - сообщается на онлайн табло.

Замруководителя управления Роспотребнадзора по Башкирии Александр Жеребцов на совещании в правительстве региона в четверг сообщил, что среди прилетающих будут жители Челябинской, Оренбургской областей и Пермского края. По данным Минздрава республики, они будут размещены в двух обсерваторах и обеспечены всем необходимым.

С начала пандемии коронавирусом заразились свыше 2 млн человек, почти 140 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 27 938 случаев заражения, выздоровели 2 304 человека, умерли 232. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.