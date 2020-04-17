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75-летие Победы

В США российские дипломаты вручили 125 юбилейных медалей ветеранам ВОВ

Медали вручили ветеранам, проживающим в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси, Коннектикут и Мичиган

НЬЮ-ЙОРК, 17 апреля. /ТАСС/. Сотрудники генконсульства РФ в Нью-Йорке вручили 125 юбилейных медалей ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в четырех американских штатах. Об этом говорится в заявлении дипмиссии, опубликованном в четверг в Facebook.

В нем отмечается, что генконсульство "продолжает награждение юбилейными медалями". "125 медалей "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" были вручены ветеранам ВОВ, проживающим в штатах Нью-Йорк (район Квинс), Нью-Джерси, Коннектикут и Мичиган", - говорится в заявлении.

"Среди награжденных ветеранов - Николай Степанович Зайцев, - отметили в дипмиссии. - 15 августа 1942 года он был призван в Красную Армию, в апреле 1943 года в звании лейтенанта попал на Волховский фронт, участвовал в операциях по снятию блокады Ленинграда, освобождению Ленинградской, Новгородской, Псковской областей, Прибалтики, а также в разгроме немцев в Венгрии, Австрии и Чехословакии".

Как констатировали дипломаты, "Зайцев помнит все даты и фамилии участников ВОВ, в деталях рассказывает истории военной жизни. Он - активный пользователь сети интернет: состоит в группах Facebook, пишет комментарии и посты - считает своей задачей, чтобы молодежь знала правду и мнение боевых ветеранов о войне, ее исторических фактах и героях. Он акцентирует внимание на том, что правда о войне, которая вот уже 75 лет бережно передается от самих участников событий потомкам, не должна быть забыта".

"Вручение юбилейной медали - это большая честь и отрада, что не забыт и обо мне помнят. Я встретил награду с самыми теплыми чувствами, и для меня она стала неотъемлемой частью радости празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Особенно это важно в условиях страшной ситуации, которая разворачивается из-за коронавируса", - приводятся в заявлении слова Зайцева.

Теги
СШАРоссия75-летие Победы
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