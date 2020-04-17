Президент Колумбии не стал продлевать действие режима чрезвычайного положения

БОГОТА, 17 апреля. /ТАСС/. Президент Колумбии Иван Дуке не стал продлевать действие общенационального режима чрезвычайного положения, который был введен 17 марта на 30 суток для предотвращения распространения коронавируса. Об этом в четверг сообщил колумбийский лидер во время выступления в Боготе.

"Это [режим ЧП] было очень полезным инструментом [в борьбе с распространением вируса] <...>. Мы будем следить за эпидемиологической ситуацией и, если будет необходимо, вновь вернемся к нему", - заявил Дуке, выступление которого транслировалось в Twitter его администрации.

Глава Колумбии добавил, что режим чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения сохраняется. "Мы должны продолжать соблюдать все гигиенические меры и использовать маски для лица", - подчеркнул он.

17 марта президент Колумбии Иван Дуке из-за пандемии объявил в стране режим чрезвычайного положения. Позже власти приняли решение прекратить прием международных рейсов для предотвращения распространения коронавируса и ввести общенациональный карантин с 24 марта по 13 апреля. Затем его продлили до 27 апреля. Первый случай инфицирования был зафиксирован в стране 6 марта. По состоянию на 16 апреля общее число заразившихся в Колумбии составляет 3 233, 144 человека умерли, 550 выздоровели.