Трамп считает, что страны мира были поздно предупреждены о новом коронавирусе

ВАШИНГТОН, 17 апреля. /ТАСС/. Страны мира были слишком поздно предупреждены о появлении нового коронавируса, в результате чего их экономикам был нанесен огромный урон. Такое мнение высказал в четверг на брифинге для журналистов в Белом доме президент США Дональд Трамп.

"Страны были разорены из-за этого (пандемии - прим. ТАСС), их экономики были разорены", - заявил он.

"Я был зол, потому что нам должны были сказать об этом раньше, намного раньше. [Некоторые] люди знали, что это происходит, и они не хотели об этом говорить. Я не знаю, почему [они это делали], но мы выясним, как это было на самом деле", - подчеркнул американский президент.

Трампа попросили уточнить, имеет ли он в виду, что сказать должны были власти Китая. "Я ничего не говорю, я говорю лишь, что [некоторые] люди должны были сказать нам об этом, и они также должны были сказать остальному миру", - ответил он.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 667 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли более 32 тыс. человек. Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. За это время в мире заразились более 2 млн человек, почти 140 тыс. умерли.