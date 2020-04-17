{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Трамп считает, что страны мира были поздно предупреждены о новом коронавирусе

При этом президент США не стал уточнять, имеет ли он в виду, что сказать об этом должны были власти Китая

ВАШИНГТОН, 17 апреля. /ТАСС/. Страны мира были слишком поздно предупреждены о появлении нового коронавируса, в результате чего их экономикам был нанесен огромный урон. Такое мнение высказал в четверг на брифинге для журналистов в Белом доме президент США Дональд Трамп.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Страны были разорены из-за этого (пандемии - прим. ТАСС), их экономики были разорены", - заявил он.

"Я был зол, потому что нам должны были сказать об этом раньше, намного раньше. [Некоторые] люди знали, что это происходит, и они не хотели об этом говорить. Я не знаю, почему [они это делали], но мы выясним, как это было на самом деле", - подчеркнул американский президент.

Трампа попросили уточнить, имеет ли он в виду, что сказать должны были власти Китая. "Я ничего не говорю, я говорю лишь, что [некоторые] люди должны были сказать нам об этом, и они также должны были сказать остальному миру", - ответил он.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 667 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли более 32 тыс. человек. Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. За это время в мире заразились более 2 млн человек, почти 140 тыс. умерли.

Теги
СШАТрамп, ДональдПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Экс-юриста Трампа отпустят под домашний арест из-за пандемии коронавируса
В федеральной тюрьме в Отисвилле, где отбывает наказание Майкл Коэн, заражение выявлено уже у 14 человек
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС