В четырех населенных пунктах Забайкальского края ввели карантин

ТАСС, 17 апреля. Власти Забайкалья ввели карантин в четырех населенных пунктах в связи с риском возникновения очагов распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе регионального правительства.

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"С 17 апреля в четырех населенных пунктах Забайкальского края введен карантин. Ограничительные меры коснулись сел Цаган-Челутай, Бильчиртуй, поселка Ага Могойтуйского района и поселка Ясная Оловяннинского района. Меры введены в связи с риском возникновения очагов распространения коронавирусной инфекции", - сообщила пресс-служба.

Ограничительные меры подразумевают строгий контроль соблюдения режима изоляции, минимизацию перемещения граждан внутри населенных пунктов, ограничение въезда и выезда из муниципалитетов. Контроль за исполнением карантинных мер будут вести местные власти.

По последним данным, в Забайкалье зарегистрировано 30 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом.