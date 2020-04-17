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В работе Facebook произошел сбой

По данным сервиса Downdetector, около 67% пользователей Facebook, сообщивших о проблемах, не могли зайти в свою учетную запись

ТАСС, 17 апреля. Проблемы в работе социальной сети Facebook наблюдаются в пятницу в ряде стран. Об этом сообщается на сайте сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Больше всего на сбои в работе социальной сети жалуются в США, Бразилии, Перу, Японии, Австралии, Сингапуре и на Филиппинах.

Около 67% пользователей Facebook, сообщивших о проблемах, не могут зайти в свою учетную запись, еще 19% испытывают затруднения с просмотром ленты, а 12% жалуются на полное отключение социальной сети.

Теги
АвстралияБразилияЯпонияПеруСШАФилиппиныСингапур
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