В работе Facebook произошел сбой

ТАСС, 17 апреля. Проблемы в работе социальной сети Facebook наблюдаются в пятницу в ряде стран. Об этом сообщается на сайте сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Больше всего на сбои в работе социальной сети жалуются в США, Бразилии, Перу, Японии, Австралии, Сингапуре и на Филиппинах.

Около 67% пользователей Facebook, сообщивших о проблемах, не могут зайти в свою учетную запись, еще 19% испытывают затруднения с просмотром ленты, а 12% жалуются на полное отключение социальной сети.