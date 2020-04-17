Военные специалисты из РФ продезинфицировали дома престарелых еще в двух городах Ломбардии

БЕРГАМО /Италия/, 17 апреля. /ТАСС/. Российские военные специалисты и военнослужащие РХБ защиты провели дезинфекцию пансионатов для пожилых людей в двух крупных пансионатах Бергамо и Горле, таким образом, число населенных пунктов в Ломбардии, где они проводили обработку, увеличилось до 64. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

"Всего российскими военными врачами эпидемиологами и специалистами войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными проведена полная дезинфекция пансионатов для пожилых людей в 64 населенных пунктах Ломбардии", - отметили в ведомстве.

В частности, было обработано 68 зданий и сооружений, более 480 тыс. кв. м внутренних помещений и более 65 тыс. кв. м дорог с твердым покрытием.

С 22 марта до утра 25 марта в Италию прибыли 15 самолетов, которые доставили туда около 100 российских военных вирусологов и специалистов Минобороны РФ в области эпидемиологии, восемь врачебно-сестринских бригад, а также оборудование для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий.

Российские специалисты работают в одном из наиболее пострадавших от пандемии коронавируса районе на севере Италии - в городе Бергамо и его окрестностях.